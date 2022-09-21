"Справжній чоловік": зять Сумської прокоментував смерть путініста Пускепаліса

21 вересня 2022 , 15:40
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Джерело:

інстаграм Володимира Яглича

20 вересня під час поїздки на Донбас в ДТП загинув російський актор Сергій Пускепаліс, який підтримував війну проти України. Зять Ольги Сумської – Володимир Яглич мовчить про війну, але на смерть колеги відреагував.

Володимир не є активним у соцмережах. Від початку повномасштабної війни він опублікував лише два дописи – привітання з 9 травня і про смерть Пускепаліса. До цього останній допис був 23 лютого. Тоді показав подарунок, який отримав від доньки на день захисника вітчизни.

До слова Карма в дії: російський актор загинув внаслідок ДТП під час поїздки на окупований Донбас

Зять Сумської відреагував на смерть путініста Пускепаліса

Пускепаліс працював з російськими терористичними організаціями. Він фінансував проросійські сепаратистські рухи в Україні. Але це не бентежить зятя Ольги Сумської – Володимира Яглича. В інстаграмі він присвятив покійному колезі цілий допис, в якому сказав, що путініст був "хорошою людиною". Але ж ми знаємо, що "хороших рускіх" не буває.

Загинув Сергій Пускепаліс. Хороша людина, прекрасний актор і справжній чоловік,
– написав Яглич під фото росіянина. 

Оцей "справжній чоловік" загинув у ДТП, яка трапилася в Ярославській області росії. Сталося це під час поїздки актора на окупований Донбас, коли він переганяв автомобіль бойовикам "днр". Пускепаліс не встиг насолодитися мобілізацією, яку путін оголосив в росії 21 вересня, тому вимушений слухати концерти кобзона. 

Позиція Володимира Яглича у війні

Володимир Яглич, який є чоловіком старшої доньки Ольги Сумської – Антоніни Паперної, жодного разу не висловився проти війни в Україні. Подружжя продовжує жити та працювати в країні-терористці, яка щодня вбиває мирних українців, нещадно обстрілює українські міста та села. 

Сумська раніше захищала доньку й казала, що Паперна не може публічно підтримати Україну, бо живе "в режимі страшного терору". Схоже, що Яглич публічно висловив сум за путіністом Пускепалісом саме через те, що також "в режимі старшого терору". 

Автор: Христина Кобак