Зваблива Кайлі Дженнер засвітила оголені груди у сукні: провокативне фото
Американська знаменитість Кайлі Дженнер нещодавно вирушила в Мексику із сестрою Кендалл. На відпочинку зірка приміряє різноманітні купальники та відверті сукні й ділиться фото з прихильниками.
Не тільки зірки українського шоу-бізнесу вирушають на відпочинок після зимових канікул. Сестри Дженнер Кайлі та Кендалл відправилися в Мексику. Кайлі не припиняє ділитися відвертими фото на офіційній інстаграм-сторінці.
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Новим провокативним кадром американська знаменитість розбурхала уяву шанувальників. Кайлі Дженнер позувала біля великого оранжевого ліжка з балдахінами.
Вона вдягнула обтислу напівпрозору сукню довжини міді. Вбрання вдало підкреслило спокусливі форми зірки та її тонку талію. А відверте глибоке декольте на шнурівці дозволило Кайлі похизуватися пишними оголеними грудьми.
Пікантний образ вона доповнила величезною кількістю аксесуарів: масивними золотистими браслетами на руках, блискучими сережками й каблучками.
Довге волосся Кайлі Дженнер вклала в низький пучок, чим додала аутфіту жіночності. На обличчі зірка зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала темно-рожевою матовою помадою.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
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