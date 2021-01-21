Американська знаменитість Кайлі Дженнер нещодавно вирушила в Мексику із сестрою Кендалл. На відпочинку зірка приміряє різноманітні купальники та відверті сукні й ділиться фото з прихильниками.

Не тільки зірки українського шоу-бізнесу вирушають на відпочинок після зимових канікул. Сестри Дженнер Кайлі та Кендалл відправилися в Мексику. Кайлі не припиняє ділитися відвертими фото на офіційній інстаграм-сторінці.

Гаряче На тлі заходу сонця: Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми в купальнику – спекотні фото

Новим провокативним кадром американська знаменитість розбурхала уяву шанувальників. Кайлі Дженнер позувала біля великого оранжевого ліжка з балдахінами.

Вона вдягнула обтислу напівпрозору сукню довжини міді. Вбрання вдало підкреслило спокусливі форми зірки та її тонку талію. А відверте глибоке декольте на шнурівці дозволило Кайлі похизуватися пишними оголеними грудьми.

Пікантний образ вона доповнила величезною кількістю аксесуарів: масивними золотистими браслетами на руках, блискучими сережками й каблучками.

Довге волосся Кайлі Дженнер вклала в низький пучок, чим додала аутфіту жіночності. На обличчі зірка зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала темно-рожевою матовою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер