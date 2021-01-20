Американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє розбурхувати уяву шанувальників відвертими фотосесіями. Цього разу вона поділилась світлинами на тлі неймовірного краєвиду в персиковому бікіні.

Відома американська модель і зірка реаліті Кайлі Дженнер поділилась новим еротичним кадром на особистій інстаграм-сторінці. Вона часто публікує відверті світлини, чим щоразу заводить мережу та розвиває свій блог.

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Зваблива Кайлі Дженнер поділилась фото, де вона позує на тлі білої стіни. Зірка постала у відвертому купальнику персикового кольору без бретелей на бюстгальтері. Бікіні вдало підкреслило тонку талію моделі й дозволило продемонструвати її апетитні форми.

Спокусливий образ Кайлі доповнила масивними браслетами з камінцями на руці й тонким ланцюжком, що спадав нижче пояса й додавав кадрам пікантності. Яскравий манікюр лаймового кольору був чудовим доповненням до look.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Надзвичайно довге волосся Дженнер розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Знаменитість нафарбувала повіки нюдовими тінями, а пухлі губи підкреслила пудровою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Також Кайлі поділилась іншими фото й відео в тому самому вбранні, але на іншому тлі. Зірка позувала біля розкішного басейну на тлі неймовірного краєвиду та заходу сонця.

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