На тлі заходу сонця: Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми в купальнику – спекотні фото
Американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє розбурхувати уяву шанувальників відвертими фотосесіями. Цього разу вона поділилась світлинами на тлі неймовірного краєвиду в персиковому бікіні.
Відома американська модель і зірка реаліті Кайлі Дженнер поділилась новим еротичним кадром на особистій інстаграм-сторінці. Вона часто публікує відверті світлини, чим щоразу заводить мережу та розвиває свій блог.
Спекотно У бікіні на березі океану: вагітна Емілі Ратажковскі засвітила округлий живіт та великі груди
Зваблива Кайлі Дженнер поділилась фото, де вона позує на тлі білої стіни. Зірка постала у відвертому купальнику персикового кольору без бретелей на бюстгальтері. Бікіні вдало підкреслило тонку талію моделі й дозволило продемонструвати її апетитні форми.
Спокусливий образ Кайлі доповнила масивними браслетами з камінцями на руці й тонким ланцюжком, що спадав нижче пояса й додавав кадрам пікантності. Яскравий манікюр лаймового кольору був чудовим доповненням до look.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Надзвичайно довге волосся Дженнер розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Знаменитість нафарбувала повіки нюдовими тінями, а пухлі губи підкреслила пудровою помадою.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Також Кайлі поділилась іншими фото й відео в тому самому вбранні, але на іншому тлі. Зірка позувала біля розкішного басейну на тлі неймовірного краєвиду та заходу сонця.
Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:
Поділитися новиною