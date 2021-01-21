Американская знаменитость Кайли Дженнер недавно отправилась в Мексику с сестрой Кендалл. На отдыхе звезда примеряет различные купальники и откровенные платья и делится фото с поклонниками.

Не только звезды украинского шоу-бизнеса отправляются на отдых после зимних каникул. Сестры Дженнер Кайли и Кендалл отправились в Мексику. Кайли не прекращает делиться откровенными фото на официальной инстаграм-странице.

Горячо На фоне заката: Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике – жаркие фото

Новым провокационным кадром американская знаменитость взбудоражила воображение поклонников. Кайли Дженнер позировала у большой оранжевой кровати с балдахинами.

Она надела облегающее полупрозрачное платье длины миди. Наряд удачно подчеркнул соблазнительные формы звезды и ее тонкую талию. А откровенное глубокое декольте на шнуровке позволило Кайли похвастаться пышной обнаженной грудью.

Пикантный образ она дополнила огромным количеством аксессуаров: массивными золотыми браслетами на руках, блестящими серьгами и кольцами.

Длинные волосы Кайли Дженнер уложила в низкий пучок, чем добавила аутфиту женственности. На лице звезда сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила темно-розовой матовой помадой.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер