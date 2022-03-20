Зустрілася з Тіною Кароль: 7-річна Амелія з київського бомбосховища заспівала з кумиром

Співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Варшаві, де разом з однодумцями висвітлює правду про події в Україні. Днями артистка зустрілася з маленькою прихильницею Амелією, яка тривалий час перебувала у київському бомбосховищі.

Амелія Анісович прославилася на весь світ, заспівавши у київському бомбосховищі пісню з популярного мультфільму "Крижане серце". Зараз дівчинка разом із рідними перебуває у Варшаві.

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Зустріч Тіни Кароль та Амелії

У столиці Польщі артистка створила Міжнародний центр інформаційного спротиву. Саме у Варшаві вона зустрілася з Амелією, яка є її шанувальницею.

"Під час зустрічі Амелія запитала мене: "Що таке доля?". Я відповіла, що доля — це те, як ти напишеш свою історію. Вона відповіла, що напише лише одне: "Я хочу бути живою". Зростає ціле покоління, яке колись розповідатиме, як пережило війну, воно пам'ятатиме її страх. Підтримати Амелію, зробити для неї диво, – потрібні були більше ніж слова. Я запропонувала їй заспівати зі мною у дуеті. Творчість, як ніщо інше, допомагає впоратися дітям зі стресом", – поділилася Кароль.



Тіна Кароль з Амелією на репетиції / Фото з інстаграму фан-клубу співачки

20 березня у Польщі відбудеться наймасштабніший благодійний концерт в історії країни – "Разом з Україною". Його транслюватимуть у 40 країнах світу. 10 тисяч людей вже розкупили квитки, а всі охочі глядачі зможуть надсилати повідомлення, кошти з яких будуть спрямовані на допомогу Україні. В Україні концерт транслюватиме телеканал ТЕТ о 21:10.

На цьому концерті виступить й Тіна Кароль. Вона вийде на сцену разом із 7-річною Амелією, яка разом із рідними була змушена покинути домівку, щоб врятуватися від війни.