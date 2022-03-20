Амелия Анисович прославилась на весь мир, спев в киевском бомбоубежище песню из популярного мультфильма "Ледяное сердце". Сейчас девочка вместе с родными находится в Варшаве.

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Встреча Тины Кароль и Амелии

В столице Польши артистка создала международный центр информационного сопротивления. Именно в Варшаве она встретилась с Амелией, являющейся ее поклонницей.

"Во время встречи Амелия спросила меня: "Что такое судьба?". Я ответила, что судьба – это то, как ты напишешь свою историю. Она ответила, что напишет только одно: "Я хочу быть живой". Растет целое поколение, которое когда-то будет рассказывать, как пережило войну, оно будет помнить ее страх. Поддержать Амелию, сделать для нее чудо, – нужны были больше чем слова. Я предложила ей спеть со мной в дуэте. Творчество, как ничто другое, помогает справиться детям со стрессом" , – поделилась Кароль.



Тина Кароль с Амелией на репетиции / Фото из инстаграмма фан-клуба певицы

20 марта в Польше состоится самый масштабный благотворительный концерт в истории страны – "Вместе с Украиной". Его будут транслировать в 40 странах мира. 10 тысяч человек уже раскупили билеты, а все желающие зрители смогут отправлять сообщения, средства которых будут направлены на помощь Украине. В Украине концерт будет транслировать телеканал ТЕТ в 21:10.