Зробив серйозний прорахунок, – Стівен Кінг про напад Путіна
Американський письменник-фантаст Стівен Кінг прокоментув вторгнення Росії в Україну. Він саркастично зазначив, що Путін тепер має справу з Байденом, а не з Трампом.
"Король жахів" Стівен Кінг не залишився осторонь подій та прокоментував війну, яку вкотре розпочала Росія з Україною. У своєму твітері він заявив, що президент Росії діє надто зухвало перед США, забувши, що країною править не Трамп.
До слова "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну
Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом,
– зазначив 74-річний письменник.
Місяць тому колишній президент США Дональд Трамп зазначав, що нинішнє загострення ситуації це "брак поваги" і в нього самого ніколи не було проблем з Росією.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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