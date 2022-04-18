Зрадниця Таїсія Повалій виступила в Кремлі з путіністами Михайловим і Басковим: відео
Джерело:інстаграм фан-клубу Стаса Михайлова
Українська співачка Таїсія Повалій зрадила Батьківщину ще 2014 року, коли не розпрощалася з концертами в Росії. У суботу, 16 квітня, 57-річна гастролерка оскандалилася ще більше – виступила в Кремлі з фанатами Путіна Михайловим і Басковим.
Таїсія Повалій, яка досі залишається народною артисткою України, усі 54 дні ницо мовчить про війну в рідній країні. Замість того, щоб висловитися, вона співає в Кремлі з тими, хто "топить" за так звану "спецоперацію" Путіна – Стасом Михайловим, Миколою Басковим, Олександром Розенбаумом, Любов'ю Успенською та іншими.
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Таїсія Повалій у дуеті з Михайловим заспівала в Кремлі
У суботу, 16 квітня, у Кремлівському палаці влаштували церемонію вручення премії "Шансон року 2022". На ній засвітилась українка – Таїсія Повалій. У дуеті зі Стасом Михайловим вона виконала пісню "Что с тобой? Как же я?", за яку ще й отримала російську статуетку.
Дякую велике. Дякую "Радіо шансон" за цю нагороду. У мене їх уже багато, сподіваюсь, ще будуть,
– виголосила гастролерка зі сцени.
Таїсія Повалій і Стас Михайлов у Кремлі: відео
Цікаво, що перед Повалій і Михайловим на сцену виходили золотий голос Росії Микола Басков, який з усіх сил хвалить Путіна за "миротворчу операцію" та королева шансону Любов Успенська, котра теж не приховує свою любов до очільника Кремля. Удвох вони співали "Большая любовь".
Як до війни в Україні ставляться Повалій і Михайлов
- Українка після 20 лютого зникла з соцмереж. За всі 54 дні війни в Україні Таїсія Повалій не насмілилася навіть на чорний квадратик, вона підло мовчить.
- Натомість Стас Михайлов вислужився перед Путіним й отримав звання народного артиста Росії. Цю нагороду йому присудили через місяць після публікації, що "Росія не веде війну з Україною, а звільняє наших братів від "людей", які не можуть нею керувати, від "людей", які ведуть її до прірви".