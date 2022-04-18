Таисия Повалий, которая до сих пор остается народной артисткой Украины, все 54 дня молчит о войне в родной стране. Вместо того чтобы высказаться, она поет в Кремле с теми, кто "топит" за так называемую "спецоперацию" Путина – Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Александром Розенбаумом, Любовью Успенской и другими.
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Таисия Повалий в дуэте с Михайловым спела в Кремле
В субботу, 16 апреля, в Кремлевском дворце устроили церемонию вручения премии "Шансон года 2022". На ней засветилась украинка – Таисия Повалий. В дуэте со Стасом Михайловым она исполнила песню "Что с тобой? Как же я?", за которую еще и получила русскую статуэтку.
Спасибо большое. Спасибо "Радио шансон" за эту награду. У меня их уже много, надеюсь, еще будут,
– произнесла гастролер со сцены.
Таисия Повалий и Стас Михайлов в Кремле: видео
Интересно, что перед Повалий и Михайловым на сцену выходили золотой голос России Николай Басков, который изо всех сил хвалит Путина за "миротворческую операцию" и королева шансона Любовь Успенская, тоже не скрывающая свою любовь к главе Кремля. Вдвоем они пели "Большая любовь".
Как к войне в Украине относятся Повалий и Михайлов
- Украинка после 20 февраля исчезла из соцсетей. За все 54 дня войны в Украине Таисия Повалий не осмелилась даже на черный квадратик, она подло молчит.
- Стас Михайлов выслужился перед Путиным и получил звание народного артиста России. Эту награду ему присудили через месяц после публикации, что "Россия не ведет войну с Украиной, а освобождает наших братьев от "людей", которые не могут ею управлять, от "людей", которые ведут ее в пропасть".