Американська акторка Зої Кравіц лише нещодавно як подала на розлучення із чоловіком, як вже зваблює фанатів еротичними знімками. Автором відвертого фото стала культова Зої Гросман.

32-річна зірка серіалу "Велика маленька брехня" розмістила фото на своїй інстаграм-сторінці. На ньому вона стоїть повністю голою, прикривши груди руками. У роті Кравіц тримала спілий персик, який із задоволенням куштувала.

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На її тілі – численні татуювання, проте саме стрункі форми тіла привенули неабияку увагу її фанатів. Волосся у Зої Кравіц розпущене і дещо розтріпане, а на обличчі – жодного макіяжу. З усіх "речей" на її тілі – лише сережки на вухах.



Сексуальна Зої Кравіц / Фото з інстаграму Зої Кравіц

Варто додати, що фотограф Зої Гросман раніше також публікувала у своєму профілі в інстаграмі фото акторки, але у чорно-білих тонах і в дещо іншому образі. На ній був шарф і з чорного страусиного пір'я та вінок на голові.



Зої Кравіц / Фото з інстаграму Зої Гросман

Нагадаємо, що акторка на початку 2021 року подала на розлучення із чоловіком Карлом Глусманом. З ним жінка перебувала у шлюбі всього 18 місяців. Причина розриву стосунків – невідома.