Американская актриса Зои Кравиц только недавно как подала на развод с мужем, как уже обольщает фанатов эротическими снимками. Автором откровенного фото стала культовая Зои Гроссман.

32-летняя звезда сериала "Большая маленькая ложь" разместила фото на своей инстаграм-странице. На нем она стоит полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Во рту Кравиц держала спелый персик, который с удовольствием пробовала.

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На ее теле – многочисленные татуировки, однако именно стройные формы тела привлекли большое внимание ее фанатов. Волосы у Зои Кравиц распущенные и несколько растрепанные, а на лице – нет макияжа. Из всех "вещей" на ее теле – только серьги на ушах.



Сексуальная Зои Кравиц / Фото с инстаграму Зои Кравиц

Стоит добавить, что фотограф Зои Гроссман ранее также публиковала в своем профиле в инстаграме фото актрисы, но в черно-белых тонах и в несколько ином образе. На ней был шарф и из черных страусиных перьев и венок на голове.



Зои Кравиц / Фото с инстаграма Зои Гроссман

Напомним, что актриса в начале 2021 года подала на развод с мужем Карлом Глусманом. С ним женщина находилась в браке всего 18 месяцев. Причина разрыва отношений – неизвестно.