Зняли свої бронежилети та ними закривали дітей, – Камалія про смерть Павла Лі

Українська співачка Камалія розповіла, що її модератор був в одному батальйоні з актором Павлом Лі. Він розповів, чому артист помер.

Український актор Павло Лі трагічно помер 6 березня. Виконавиця Камалія розповіла, що він рятував дітей.

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Камалія про смерть Павла Лі

Як виявилося, модератор артистки Камалії був в одному батальйоні з Павлом Лі. Дмитро зміг вижити, хоч отримав поранення в живіт, спину й ноги.

Обидва були тяжко поранені, коли евакуювали в Ірпені людей та дітей з будинку, коли той палав. Вони зняли свої бронежилети та ними закривали дітей від куль російських орків. Всі 9 дітей врятовані. На жаль, Павла Лі не вдалось врятувати. А Діма зараз у госпіталі,

– поділилась Камалія.

Нагадаємо, український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув 6 березня під Ірпенем від кулі російського окупанта.

Камалія про Павла Лі:

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