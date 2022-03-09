Украинский актер Павел Ли скончался 6 марта. Исполнительница Камалия рассказала, что он спасал детей.

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Камалия о смерти Павла Ли

Как оказалось, модератор артистки Камалии был в одном батальоне с Павлом Ли. Дмитрий смог выжить, хотя получил ранение в живот, спину и ноги.

Оба были тяжело ранены, когда эвакуировали в Ирпене людей и детей из дома, когда тот пылал. Они сняли свои бронежилеты и ими закрывали детей от шаров русских орков. Все 9 детей спасены. К сожалению, Павла Ли не удалось спасти. А Дима сейчас в госпитале,

– поделилась Камалия.

Напомним, украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб 6 марта под Ирпенем от пули российского оккупанта.

Камалия о Павле Ли: