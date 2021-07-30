Знову близнюки: дружина Джорджа Клуні Амаль вагітна, – ЗМІ

Мережу підірвала новина про те, що зіркове подружжя – Джордж та Амаль Клуні чекають на дитину. Преса підозрює, що в них знову народяться близнюки.

4 роки тому успішний голлівудський актор Джордж та адвокатка Амаль Клуні стали батьками близнюків Елли й Олександра. Західна преса підозрює, що Амаль знову вагітна.

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Джордж та Амаль Клуні чекають дитину

Джерело, близьке до пари, повідомило, що адвокатка перебуває на 3-4 місяці вагітності. Тому зовсім скоро буде помітно, що Амаль вагітна. ЗМІ підозрюють, що в зірок знову народяться близнюки.

Подружжя з нагоди радісної новини влаштувало вечірку з близькими та друзями 4 липня в Італії. Там вони оголосили про те, що знову стануть батьками. Джордж був дуже гордим, розповідаючи про майбутнє поповнення, а Амаль сяяла від щастя.

Інсайдер додав, що пара дуже хотіла ще дітей. Однак вони сумнівалися, чи вдасться їм здійснити мрію через вік адвокатки. Цього року їй виповнилося 43 роки.

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