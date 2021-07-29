Популярна акторка розповіла, що коли вона жила і росла в Україні, то вдома не було гарячої води, через що вона рідко приймала душ. Але коли в неї з'явились діти, то вона теж не мила їх щодня, оскільки вважає, що в цьому немає сенсу.

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Міла Куніс рідко миє дітей

"Якщо ми бачимо на них бруд – миємо. В іншому випадку в цьому немає ніякого сенсу", – розповів Кутчер, додавши, що їхня сім'я також рідко користується милом, оскільки воно висушує шкіру та змиває натуральний жир зі шкіри.

Я ніколи не була то матір'ю, яка купала своїх немовлят,

– додала актриса.

Сама ж пара теж рідко миється, за виключенням пахв та інтимної зони. Також пара ходить у душ, коли їм жарко, або коли вони пітніють у тренажерному залі.

"У мене є схильність поливати обличчя водою після тренування, щоб вивести всі солі", – зазначив Кутчер, а Куніс додала, що вмивається "двічі в день".

Редакція Showbiz 24 вже звернулась за коментарем до лікаря-педіатра, аби дізнатись, чи підхід пари Міли Куніс та Ештона Кутчера є правильним.

Що відомо про сім'ю Міли та Ештона?

Акторка почала стосунки з Ештоном у квітні 2012 року, а вже через 2 роки оголосила про заручини.

Пара одружилась 4 липня 2015 року у Каліфорнії.