Знищили місце нашого кохання, – Анна Трінчер про ракетний удар по ТЦ, де їй освідчувався Волошин

Наприкінці жовтня Анна Трінчер офіційно стала нареченою. Олександр Волошин освідчився їй на парковці столичного ТЦ Retroville. 20 березня його зруйнували російські ракети, тож блогерка не могла не відреагувати на трагедію.

Українська столиця й далі потерпає від ворожих снарядів. У неділю ввечері обстріляли Подільський район. Ракети влучили у величезний торгівельний центр Retroville, який співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин вважали місцем свого кохання. Саме там зірка відповіла "так" коханому.

До теми "Боляче дивитися": український шоу-біз зі сльозами реагує на пожежу ТЦ на Подолі

Анна Трінчер про ракетний удар по ТЦ Retroville, де їй освідчувався Волошин

Вони знищили місце нашого кохання. Скільки спогадів… 8 людей загинуло… Немає слів. Ненавиджу всіх, хто причетний до цього. Коли закінчиться цей жах, ми відбудуємо тебе, Retroville.

– пообіцяла Анна Трінчер.

"Передивлюся і так хочеться повернутися у цей час, де найбільшою проблемою було усвідомлення того, що ти офіційно більше не холостячка", – зізналась блогерка.

Реакція Анни Трінчер на ракетний удар по ТЦ Retroville: фото

Як Олександр Волошин освідчувався Анні Трінчер

22 жовтня Олександр Волошин покликав 20-річну Анну Трінчер заміж. Аби здивувати кохану, скандальний пранкер влаштував феєричне байк-шоу на парковці ТЦ Retroville.

Дівчину привезли туди на елітному спорткарі, а він вручив величезний букет червоних троянд і каблучку від люксового бренду Cartier, яка коштувала йому 2,5 тисячі доларів! Після "так" Анни Трінчер для наречених був салют і співала Jerry Heil.

Олександр Волошин освідчився Анні Трінчер: дивіться відео онлайн