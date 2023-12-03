Замінили Дантеса і Кошового: в мережі бурхливо реагують на новий сезон "Розсміши коміка"

Зйомки нового сезону популярного гумористичного шоу "Розсміши коміка" офіційно стартували. Тож творці розкрили деякі подробиці. Зокрема, стали відомі імена суддів та нового ведучого.

З'ясувалося, що шоу тепер називатиметься "Розсміши коміка по-новому". До складу журі вперше увійшла Леся Нікітюк. Вона займе суддівське крісло, яке раніше обіймав Євген Кошовий. З нею в журі буде актор "Кварталу 95" Юрій Ткач, а ведучим програми став популярний блогер і гуморист Валік Міхієнко, замінивши Володимира Дантеса. Втім, знімання програми сподобалось не всім українцям.

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"Розсміши коміка по-новому"

Попри деякі оновлення в суддівському складі, правила шоу залишилися незмінним: учасники демонструватимуть свої таланти в п'яти етапах по 60 секунд кожен. Якщо претендент, який змагається за приз у 50 000 гривень, викличе бажану посмішку протягом будь-якої з п'яти хвилин, він може припинити змагання та отримати свій виграш.

Леся Нікітюк вже встигла поділитися своїми враженнями від участі в проєкті. Вона підкреслила, що сьогодні дуже важливо жартувати, адже це підіймає моральний дух громадян.

Мені б дуже хотілося, щоб з моєї легкої руки та усмішки на певній секунді в когось з учасників стартувала кар'єра. Кортить побачити молодих, талановитих і веселих людей. Адже гумор – це риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це підіймає їм бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні,

– наголосила телеведуча.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією знімання шоу викликало неоднозначні думки в громадян. Більшість українців обурені та переконані, що знімати гумористичні шоу в час великої війни недоречно.

"Ооо, просто чудово! Війна закінчилася, корупція переможена, деокуповані всі території, хлопці та дівчата всі повернулися додому живі та здорові";

"Що за прикол? Щодня на фронті втрати, то чиїсь сини, чоловіки, батьки. А ці тут ржуть? Не соромно, взагалі, в такий час ди*ільні шоу знімати? Принципово дивитися не буду! На фронт цих ухилянтів";

"ТЦК на зйомки запросіть, замість масовки";

"Чому там сильно смішно? Від чого? Ви геть головою хворі? В нас кожен день військові гинуть";

"Хто спонсор цієї передачі, він де*іл якийсь. За анекдоти гроші є віддати, а на війну немає. Диво та й годі. З такими поглядами та підходами до війни нам ніколи не дочекатися перемоги. Цей дурдом ніколи не закінчиться";

"Ткача вже ту мач всюди, давайте краще когось нового, "свіжого". Але не можу поки уявити як я буду дивитись це шоу зараз… Мабуть, що не буду, не той настрій".

Водночас були й ті, хто вважає, що потрібно продовжувати жити життя і їм сподобався новий склад журі та ведучий.