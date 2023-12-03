З'ясувалося, що шоу тепер називатиметься "Розсміши коміка по-новому". До складу журі вперше увійшла Леся Нікітюк. Вона займе суддівське крісло, яке раніше обіймав Євген Кошовий. З нею в журі буде актор "Кварталу 95" Юрій Ткач, а ведучим програми став популярний блогер і гуморист Валік Міхієнко, замінивши Володимира Дантеса. Втім, знімання програми сподобалось не всім українцям.

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"Розсміши коміка по-новому"

Попри деякі оновлення в суддівському складі, правила шоу залишилися незмінним: учасники демонструватимуть свої таланти в п'яти етапах по 60 секунд кожен. Якщо претендент, який змагається за приз у 50 000 гривень, викличе бажану посмішку протягом будь-якої з п'яти хвилин, він може припинити змагання та отримати свій виграш.

Леся Нікітюк вже встигла поділитися своїми враженнями від участі в проєкті. Вона підкреслила, що сьогодні дуже важливо жартувати, адже це підіймає моральний дух громадян.

Мені б дуже хотілося, щоб з моєї легкої руки та усмішки на певній секунді в когось з учасників стартувала кар'єра. Кортить побачити молодих, талановитих і веселих людей. Адже гумор – це риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це підіймає їм бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні,

– наголосила телеведуча.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією знімання шоу викликало неоднозначні думки в громадян. Більшість українців обурені та переконані, що знімати гумористичні шоу в час великої війни недоречно.

"Ооо, просто чудово! Війна закінчилася, корупція переможена, деокуповані всі території, хлопці та дівчата всі повернулися додому живі та здорові";

"Що за прикол? Щодня на фронті втрати, то чиїсь сини, чоловіки, батьки. А ці тут ржуть? Не соромно, взагалі, в такий час ди*ільні шоу знімати? Принципово дивитися не буду! На фронт цих ухилянтів";

"ТЦК на зйомки запросіть, замість масовки";

"Чому там сильно смішно? Від чого? Ви геть головою хворі? В нас кожен день військові гинуть";

"Хто спонсор цієї передачі, він де*іл якийсь. За анекдоти гроші є віддати, а на війну немає. Диво та й годі. З такими поглядами та підходами до війни нам ніколи не дочекатися перемоги. Цей дурдом ніколи не закінчиться";

"Ткача вже ту мач всюди, давайте краще когось нового, "свіжого". Але не можу поки уявити як я буду дивитись це шоу зараз… Мабуть, що не буду, не той настрій".

Водночас були й ті, хто вважає, що потрібно продовжувати жити життя і їм сподобався новий склад журі та ведучий.