З'ясувалося, що шоу тепер називатиметься "Розсміши коміка по-новому". До складу журі вперше увійшла Леся Нікітюк. Вона займе суддівське крісло, яке раніше обіймав Євген Кошовий. З нею в журі буде актор "Кварталу 95" Юрій Ткач, а ведучим програми став популярний блогер і гуморист Валік Міхієнко, замінивши Володимира Дантеса. Втім, знімання програми сподобалось не всім українцям.
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"Розсміши коміка по-новому"
Попри деякі оновлення в суддівському складі, правила шоу залишилися незмінним: учасники демонструватимуть свої таланти в п'яти етапах по 60 секунд кожен. Якщо претендент, який змагається за приз у 50 000 гривень, викличе бажану посмішку протягом будь-якої з п'яти хвилин, він може припинити змагання та отримати свій виграш.
Леся Нікітюк вже встигла поділитися своїми враженнями від участі в проєкті. Вона підкреслила, що сьогодні дуже важливо жартувати, адже це підіймає моральний дух громадян.
Мені б дуже хотілося, щоб з моєї легкої руки та усмішки на певній секунді в когось з учасників стартувала кар'єра. Кортить побачити молодих, талановитих і веселих людей. Адже гумор – це риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це підіймає їм бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні,
– наголосила телеведуча.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією знімання шоу викликало неоднозначні думки в громадян. Більшість українців обурені та переконані, що знімати гумористичні шоу в час великої війни недоречно.
- "Ооо, просто чудово! Війна закінчилася, корупція переможена, деокуповані всі території, хлопці та дівчата всі повернулися додому живі та здорові";
- "Що за прикол? Щодня на фронті втрати, то чиїсь сини, чоловіки, батьки. А ці тут ржуть? Не соромно, взагалі, в такий час ди*ільні шоу знімати? Принципово дивитися не буду! На фронт цих ухилянтів";
- "ТЦК на зйомки запросіть, замість масовки";
- "Чому там сильно смішно? Від чого? Ви геть головою хворі? В нас кожен день військові гинуть";
- "Хто спонсор цієї передачі, він де*іл якийсь. За анекдоти гроші є віддати, а на війну немає. Диво та й годі. З такими поглядами та підходами до війни нам ніколи не дочекатися перемоги. Цей дурдом ніколи не закінчиться";
- "Ткача вже ту мач всюди, давайте краще когось нового, "свіжого". Але не можу поки уявити як я буду дивитись це шоу зараз… Мабуть, що не буду, не той настрій".
Водночас були й ті, хто вважає, що потрібно продовжувати жити життя і їм сподобався новий склад журі та ведучий.
- "Розкішний склад ведучих";
- "Ну тільки заради Валіка буду дивитися";
- "Кайф";
- "Мої вітання новим ведучим";
- "Клас".