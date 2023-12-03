Выяснилось, что шоу теперь будет называться "Рассмеши комика по-новому". В состав жюри впервые вошла Леся Никитюк. Она займет судейское кресло, которое раньше занимал Евгений Кошевой. С ней в жюри будет актер "Квартала 95" Юрий Ткач, а ведущим программы стал популярный блогер и юморист Валик Михиенко, заменив Владимира Дантеса. Но съемка программы понравилась не всем украинцам.

Интересно Современный век, – Леся Никитюк удивила новым цветом волос и напомнила Роксолану

"Рассмеши комика по-новому"

Несмотря на некоторые обновления в судейском составе, правила шоу остались неизменными: участники будут демонстрировать свои таланты в пяти этапах по 60 секунд каждый. Если претендент, борющийся за приз в 50 000 гривен, вызовет желаемую улыбку в течение любой из пяти минут, он может прекратить соревнование и получить свой выигрыш.

Леся Никитюк уже успела поделиться своими впечатлениями от участия в проекте. Она подчеркнула, что сегодня очень важно шутить, ведь это поднимает моральный дух граждан.

Мне очень хотелось бы, чтобы с моей легкой руки и улыбки на определенной секунде у кого-то из участников стартовала карьера. Хочется увидеть молодых, талантливых и веселых людей. Ведь юмор – это черта украинского народа, которая спасает даже в самые темные времена. Наши военные тоже шутят. Это поднимает им боевой дух. Поэтому юмористы очень нужны Украине,

– подчеркнула телеведущая.

Реакция сети

В комментариях под публикацией съемка шоу вызвала неоднозначные реакции. Большинство украинцев возмущены и убеждены, что снимать юмористические шоу во время войны неуместно.

"Ооо, просто здорово! Война закончилась, коррупция побеждена, деоккупированы все территории, ребята все вернулись домой живы и здоровы";

"Что за прикол? Каждый день на фронте потери, это чьи-то сыновья, мужья, родители. А эти здесь ржут? Не стыдно, вообще, в такое время ди*ильные шоу снимать? Принципиально смотреть не буду! На фронт этих уклонистов";

"ТЦК на съемки пригласите вместо массовки";

"Почему там сильно смешно? От чего? Вы совсем головой больные? У нас каждый день военные погибают";

"Кто спонсор этой передачи, он де*ил какой-то. За анекдоты деньги есть отдать, а на войну нет. Чудо и все. С такими взглядами и подходами к войне нам никогда не дождаться победы. Этот дурдом никогда не закончится";

"Ткача уже ту мач повсюду, давайте лучше кого-то нового, "свежего". Но не могу пока представить как я буду смотреть это шоу сейчас… Пожалуй, что не буду, не то настроение".

В то же время, были и те, кто считает, что нужно продолжать жить жизнь и им понравился новый состав жюри и ведущий.