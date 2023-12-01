Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками новим відео на особистій сторінці. Вона постала перед фанами у незвичному образі.
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Новий образ Лесі Нікітюк
Ведуча позувала перед камерою у топі та білому кардигані. Родзинкою її образу став кардинально інший колір волосся – рудий. Так Леся нагадала героїню популярного турецького серіалу "Величне століття. Роксолана".
Ймовірно, Нікітюк приміряла перуку. Також зірці зробили вишуканий макіяж з акцентом на очах.
Роксолеся. Сучасне століття. Скоро,
– пожартувала ведуча.
Леся Нікітюк у новому образі: відео
Фани поділилися враженнями від нового образу ведучої та жартують про те, якою б дружиною султана була Леся:
- "Лесю, Ви той гарем перетоптали б своїми шикарними ногами, по дорозі до султана";
- "Не ту акторку вони у кіно брали";
- "Я вважаю дуже дивним що Леся до сих пір не знімалась у кіно, вона талант";
- "З такою Роксолесею можна йти у похід на загарбників!Щоб вони там всі згоріли";
- "Навіть не читавши опис відео зразу пробігла думка: 100% Роксо… Леся".
Останні образи Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк частково відтворила образ Мерилін Монро. Вона зробила пишну зачіску, як в акторки, та нафарбувала губи насиченою червоною помадою.
Також зірка продемонструвала вишуканий образ у чорній сукні з білим комірцем від українського бренду Mazini.