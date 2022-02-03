Ймовірно, гурт Måneskin готує випустити нову композицію, адже в інстаграм-сторіс він подякував своїм колегам по гурту, їхньому менеджеру і продюсеру Фабриціо Феррагуццо, ведучому Амедео Себастьяні та коханій Джорджії Солері, що допомагали йому у створенні хіта.

До слова Соліст гурту Måneskin показав рідкісне фото з коханою: романтичний кадр

Дякую всім, хто вклав сенс і вагу цієї пісні в моє життя. Дякую моїм товаришам за командою, які ділять її зі мною на сцені…. І дякую тобі, Джорджіє, за те, що змусила мене писати та жити. Всім вам та музиці просто спасибі,

– таємниче написав музикант.



Соліст Måneskin подякував друзям за любов і підтримку / Фото з інстаграм-сторіс

Зазначимо, що остання композиція, яку випустили музиканти, стала MAMMAMIA. Перед цим артисти презентували свою переможну пісню з Євробачення у Роттердамі – Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti e buoni: дивитись відео онлайн

Варто додати, що італійський гурт готувався до свого першого великого світового туру та навіть приїхати з концертом в Україну 7 березня, але всі заходи довелось скасувати через зростання кількості випадків на захворювання COVID-19. Наразі музиканти не знають нових дат концертів.