Вероятно, группа Måneskin готовит выпустить новую композицию, ведь в инстаграм-сторис он поблагодарил своих коллег по группе, их менеджера и продюсера Фабрицио Феррагуццо, ведущего Амедео Себастьяне и возлюбленную Джорджию Солер, что помогали ему в создании хита.

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Спасибо всем, кто вложил смысл и вес этой песни в мою жизнь. Спасибо моим товарищам по команде, которые делят ее со мной на сцене… И благодарю тебя, Джорджия, за то, что заставила меня писать и жить. Всем вам и музыке просто спасибо,

– таинственно написал музыкант.

Солист Måneskin поблагодарил друзей за любовь и поддержку / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что последняя композиция, которую выпустили музыканты, стала MAMMAMIA. Перед этим артисты презентовали свою победную песню с Евровидения в Роттердаме – Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti e buoni: смотреть видео онлайн

Стоит добавить, что итальянский коллектив готовился к своему первому большому мировому туру и даже приехать с концертом в Украину 7 марта, но все мероприятия пришлось отменить из-за роста количества случаев заболевания COVID-19. Сейчас музыканты не знают новых дат концертов.