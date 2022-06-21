Відомо, що син Ілона Маска від першого шлюбу подав документи на зміну статі у квітні, після свого 18-річчя. Скриншот з документами Ксав'єра в окрузі Лос-Анджелеса оприлюднили днями в мережі.

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Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов'язаним з ним,

– пояснив Ксав'єр.

Зокрема хлопець планує взяти прізвище матері. Тепер він хоче бути Вівіан Дженна Вілсон і щоб його "визнавали жінкою". У виданні The DailyMail повідомляють, що Ксав'є вже помічає себе в анкеті як жінка. Відповідно, хлопець тепер трансгендерна дівчина.

Що відомо про сім'ю Ілона Маска

Знаменитий мільярдер був двічі одружений та має 6 синів і 1 доньку.

Перший шлюб він узаконив у 2000 році з Джастіною Вілсон, яка вчилась з ним в одному університеті. Перша дитина у них померла через три місяці. Згодом вони скористались послугами ЕКО і в них народилось двоє синів – Гріффін та Ксав'єр. У 2006-му дружина Маска знову завдяки штучному заплідненню народила трійнят – Деміана, Кайю та Саксона. У 2008 році подружжя розлучилось.



Сини Ілона Маска справа, найвищий – Ксав'єр / Фото з інстаграму Мей Маск

Незабаром стало відомо, що Маск зустрічається з британською акторкою Талулою Райлі. У 2010 році він з нею одружився, але вже через 2 роки вони розлучились. У 2013 році вони поновили стосунки, а в 2014-му остаточно порвали роман.

З 2016 по 2017 роки Ілон зустрічався з Ембер Герд. Вже на початку 2018-го Маск представив світу свою нову кохану – співачку Граймс, яка згодом народила йому шостого сина з чудернацьким ім'ям – X Æ A-12. У вересні 2021 року вони розійшлись. Попри те, що їхнім стосункам був кінець, у грудні в них народилася донька – Екса Дарк Сідіріель Маск, яку народила сурогатна мати.

Зараз чоловік нібито зустрічається з австралійською акторкою Наташою Бассетт.