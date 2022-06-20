Ще кілька років тому Дженніфер Лопес співала на сцені разом зі своєю донькою Еммою, проте тоді вона одягала рожеві сукні та мала довше волосся. Останнім часом дівчинка з'являлась на публіці з короткою стрижкою та у великому хлопчачому одязі. Проте ні зіркова матуся, ні сама дівчинка не коментували її імідж.

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Але днем раніше Джей Ло виступала на концерті з дівчинкою та виконала спільну композицію "A Thousand Years" Крістіни Перрі. Зі сцени артистка зробила камінг-аут дівчинки, назвавши її "вони" та "їх", а не "вона" та "її" – саме такі займенники використовують небінарні люди.

Довідка: небінарний гендер не входить у бінарну систему чоловічої або жіночої ідентичностей. Такі люди не ідентифікують себе із гендером, який був у них при народженні, а воліють обрати його самостійно. Небінарні люди також можуть мати два або більше гендерів, або ж зовсім їх не мати. Така гендерна ідентичність відокремлена від сексуальної чи романтичної орієнтації, а небінарні люди мають різноманітну сексуальну орієнтацію.

Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, як цей, і я прошу їх співати зі мною весь час, але вони не хочуть. Це дуже знакова подія, адже вони дуже зайняті. Вони дорого мені дісталися, але коштують кожного пенні, бо вони – мій улюблений партнер у дуетах усіх часів,

– заявила співачка про свою 14-річну доньку.

Зазначимо, що Лопес виступила з Еммою вперше після шоу Super Bowl у 2020 році, на основі якого було знято фільм про зірку компанією Netflix – Halftime. Емма народилася у шлюбі Дженніфер Лопес зі співаком Марком Ентоні. У дівчинки є брат Макс, вони двійнята. Джей Ло та Марк Ентоні розлучилися у 2011 році після семи років сімейного життя. Зараз артистка перебуває у стосунках з Беном Аффлеком.



Донька Емма – праворуч від Джей Ло / Фото з соцмереж