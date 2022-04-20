Через повномасштабне вторгнення росіян у Маріуполі загинула мама Андрія. Вона хворіла, постійно перебувала під обстрілами, що призвело до значного погіршення самопочуття.

До теми Мого рідного міста вже нема, – Андрій Бєдняков показав моторошне відео зруйнованого Маріуполя

Андрій Бєдняков про життя маріупольців

Мешканці міста, яким не вдалося евакуюватися, продовжують перебувати під постійними обстрілами без їжі, ліків, води. Бєдняков зі сльозами на очах говорить про Маріуполь, в якому народився та виріс. Зараз міста практично немає. Вже 2 місяці його щодня нещадно обстрілюють російські орки.

Андрій поділився, що постійно думає про Маріуполь. Там досі залишаються багато його друзів. Сім'ї Бєднякова вдалося виїхати з блокади, однак найголовніші історії тих людей, які залишаються в місті, що тримає всю Україну.

Я навіть уявити не можу, що вони відчувають. Вони – справжні герої!

– наголосив ведучий.

За роки війни на Донбасі жителі Маріуполя звикли до обстрілів, тому спочатку не поспішали виїжджати. Тепер люди самі не розуміють, звідки в них є сили, щоб витримати ті жахіття, які відбуваються в місті: "Пекло війни в центрі Європи у 21 столітті. Через нестачу води людям доводилося зливати воду з батарей".

"Сподіваюсь і вірю, що ми всі повернемося до нашого Маріуполя. Коли переїхав до Києва, все одно постійно приїжджав туди до мами. І щоразу зустрічався з друзями. І ми обговорювали, як на очах змінюється це місто, яке воно красиве, як змінюються люди, який у них настрій. Тому я впевнений, що маріупольці приїдуть у своє місто і будуть його відбудовувати", – наголосив Бєдняков.