Настільки цинічні, – Злата Огнєвіч розповіла, як росіяни пропонували їй співпрацю

Співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками дивними пропозиціями, що надійшли їй з Росії. Артистці писали з проханнями співпраці й реклами.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла шанувальникам, як росіяни після року повномасштабного вторгення пропонують співпрацю. В інстаграм-сторіз вона зізналась одразу про два таких випадки.

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Злата Огнєвіч поділилась історіями про росіян

До мене, до моїх представників звернулися за рекламою, щоб я прорекламувала російські товари! Тобто люди, які живуть у Росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут, в Україні, буду рекламувати російські товари?! Що у них в голові?

– розповіла виконавиця.

Згодом до Златиної команди звернувся росіянин з пропозицією випустити спільний трек та монетизувати його на популярній стримінговій платформі.

"Це взагалі лютий кринж! Якийсь тип, який живе у Росії, звернувся до моєї команди, аби випустити трек з моїм голосом, з частиною моєї пісні. На Spotify він хоче це все монетизувати, популяризувати і вказати мене співавтором треку. Тобто по нас гатять ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, що там усе дуже сумно з пропагандою, зі станом свідомості і розумінням, але настільки бути цинічними і вважати, що це абсолютно нормально", – підкреслила артистка.

Злата нагадала про цинізм жителів сусідньої країни та закликала відмовитися від їхнього контенту. "Я вас дуже закликаю – не слухайте російський контент, отой сусідній! Принципово, навіть якщо дуже подобається! Тому що якщо ви його слухаєте, ви монетизуєте і допомагаєте їм збирати гроші".

Злата Огнєвіч про прохання співпраці від росіян: відео

Додамо, що Злата Огнєвіч не вперше просить фанів відмовитися від російської музики. Зірка вважає, що після усіх трагедій мало б бути соромно слухати ворожий контент, адже прослуховування треків дає можливість російським артистам заробляти на українцях.

Днями з цього приводу навіть стався гучний скандал: у мережі поширився фейк, нібито Інстасамка задонатила російській армії кошти, які отримала з прослуховувань треку "За деньги да". І хоч ця інформація виявилась неправдою, а сама Дар'я Зотєєва потрапила у "Миротворець", її пісня досі перебуває на перших сходинках українського Spotify та YouTube Music.