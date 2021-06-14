Вже цієї осені Злата Огнєвіч шукатиме кохання на очах у всієї країни. Вона нетерпляче чекала на старт зйомок проєкту і вже познайомилася з претендентами на своє серце. А поки "Холостячка" ще не вийшла на екрани, артистка активно публікує в мережі світлини, де хизується красивим вбранням і фігурою.

Цікаво Гарячий буде сезон, – Злата Огнєвіч поділилась враженнями від зйомок "Холостячки"

Літній look Злати Огнєвіч

Виконавиця звабливо позувала на розкішній яхті в Києві. Злата постала перед камерою в красивій білій сукні з легкої тканини, що майоріла на вітрі. Короткі рукави сукні спадали, що додавало її образові ніжності та романтичності.

Струнку талію зірка підкреслила за допомогою широкого чорного пояса. Поєднала вбрання з довгими чоботами чорного кольору на низьких підборах. Серед прикрас образ виконавиці доповнили довгий ланцюжок і масивні сережки.

Значну увагу Огнєвіч завжди приділяє зачісці та макіяжу. Цього разу вона вклала волосся назад, на повіки нанесла блискучі тіні, підкреслила очі чорним олівцем і нафарбувала губи коричневим блиском.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Підписники співачки оцінили таку фотосесію. У коментарях вони зазначають, що Злата вкотре зачарувала вродою і фотографії вийшли неймовірно красивими.