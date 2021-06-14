Уже этой осенью Злата Огневич будет искать любовь на глазах у всей страны. Она нетерпеливо ждала старт съемок проекта и уже познакомилась с претендентами на свое сердце. А пока "Холостячка" еще не вышла на экраны, артистка активно публикует в сети фотографии, где щеголяет красивыми нарядами и фигурой.

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Летний look Златы Огневич

Исполнительница обольстительно позировала на роскошной яхте в Киеве. Злата предстала перед камерой в красивом белом платье из легкой ткани, которая пестрела на ветру. Короткие рукава платья ниспадали, что придавало ее образу нежности и романтичности.

Стройную талию звезда подчеркнула с помощью широкого черного пояса. Соединила наряд с длинными сапогами черного цвета на низком каблуке. Среди украшений образ исполнительницы дополнили длинная цепочка и массивные серьги.

Значительное внимание Огневич всегда уделяет прическе и макияжу. На этот раз она уложила волосы назад, на веки нанесла блестящие тени, подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила губы коричневым блеском.

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Подпищики певицы оценили такую фотосессию. В комментариях они отмечают, что Злата в очередной раз очаровала красотой и фотографии получились невероятно красивыми.