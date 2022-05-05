Зі Львова Злата Огнєвіч мала дістатися Варшави, а вже там сісти на літак до Чикаго. Оскільки 3 травня російські ракети вдарили по електропідстанціях, усі потяги затримувалися. Тож аби не запізнитися на рейс, артистка взяла ситуацію у свої руки.

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Злата Огнєвіч добиралася до Львова через кущі

Співачка вийшла з потяга серед поля і з валізою в руках пішла шукати трасу, щоб зловити попутку. До Львова вона таки доїхала, хоч і пробиралася через кущі й мало не посіяла телефон.

Трасу знайшла. Згадала дитинство у кримських горах. Щоправда, з валізою я в гори не ходила. Загубила телефон у хащах, довелося лізти за ним знову вгору,

– поділилася Злата Огнєвіч.

У Варшаву зірка приїхала вчасно й встигла на літак до Чикаго. У США вона дасть серію благодійних концертів, а виручені гроші віддасть на допомогу Україні.

"Встигла на літак, хоча ранок почався з пригод. Скільки людей мені допомогло сьогодні доїхати у Варшаву. Дякую кожному", – написала Злата Огнєвіч в інстаграм-сторіс.

Злата Огнєвіч в аеропорту Варшави / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, Злата Огнєвіч не вперше збирає гроші для України