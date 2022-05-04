У вівторок, 3 травня, росіяни запустила по Україні щонайменше 18 ракет. Частина з них вдарила по Львову – поранила двох людей, пошкодила три електропідстанції та залишила частину міста без світла. Це зачепило Олю Цибульську, яка зараз теж на Заході країни.
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Оля Цибульська відреагувала на ракетні удари по Львову
Львів. Тут я кілька днів тому на побаченні з ідеальною нічною панорамою. Зловила секунду якогось майже довоєнного спокою. Нехай буде спокій. Вони за все заплатять,
– написала Оля Цибульська і додала фото з видом на Оперний.
Оля Цибульська у Львові / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Нагадаємо, наприкінці квітня Оля Цибульська приїхала до Львова з чоловіком і сином Нестором. Подружжя зупинилося в готелі, в якому жило до народження первістка й обіцяло, що повернеться туди вже з дитиною.
"Ми постійно відкладали поїздку. Бо завжди щось було важливішим, ніж сентиментальні мрії. Прийшла війна. Такими цінними стали всі мрії та плани. Ті, що розбились, і ті, що ще можна здійснити", – ділилася артистка.
Що відомо про ракетні удари по Львову
- Ввечері 3 травня, під час затяжної повітряної тривоги, окупанти вдарили по електропідстанціях Львова. Через це з'явилися проблеми з постачанням світла та води в низку районів міста і до кількох населених пунктів області.
- Станом на ранок 4 травня один район усе ще залишався без світла, а потяги, які проїжджають через Львів, затримувалися.
- Внаслідок атаки постраждали двоє людей – чоловіки 58 і 24 років, які перебували поблизу підстанції. Їх обох прооперували, їх життю нічого не загрожує.