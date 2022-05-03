На вечерю у вишуканий ресторан у Варшаві прийшло 120 людей. Для всіх гостей готував Ектор Хіменес-Браво разом з командою закладу, а Злата Огнєвіч співала у залі. Зокрема артистка виконала українську народну пісню "Чом ти не прийшов".

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Ектор Хіменес-Браво про благодійний вечір у Варшаві

Благодійний вечір пройшов неймовірно. Зібрано 1 300 000 гривень. Ми продали усі 120 квитків, віночки та створили душевну атмосферу,

– розповів Ектор Хіменес-Браво.

"Це була Синергія друзів з Польщі, які хочуть допомогти, та українців, які стоять на обороні цінностей усього світу. Я виклався на всі 300%, ніби вперше став на кухню", – додав шеф-кухар.

Усі 40 тисяч євро передадуть варшавському благодійному фонду UNITERS. Так, гроші, які зібрали Злата Огнєвіч та Ектор Хіменес-Браво, направлять постраждалим з Бучі, Ірпеня та інших міст на Київщині.

Благодійний вечір Ектора Хіменеса-Браво та Злати Огнєвіч у Варшаві: відео

Благодійний вечір Ектора Хіменеса-Браво та Злати Огнєвіч у Варшаві: фото

Нагадаємо, Злата Огнєвіч лише днями повернулася в Україну з туру у США, де зібрала для України 2 мільйони гривень. Вона дала благодійні концерти у Чикаго, Нью-Йорку та Вашингтоні.