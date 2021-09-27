Виконавиця шукає кохання на очах у всієї країни. Злата не приховує, що щаслива, і насолоджується кожним романтичним моментом, який для неї організовують чоловіки.

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Злата Огнєвіч про подорож з коханим

Зйомки "Холостячки" тривали все літо, тому в Злати не було можливості поїхати у літню відпустку, як це зробили більшість її колег. Зараз артистка також не планує відпочинок. Вона хоче дочекатися, поки на екрани вийде останній випуск реаліті-шоу і відправиться у мандрівку разом з обранцем.

Планую подорож на січень. І поїду не сама. Хочемо поїхати кудись, де тепло, до океану. Наразі ще вирішуємо, куди саме,

– поділилася Огнєвіч.

Схоже, що Злата після "Холостячки" продовжила будувати стосунки з обранцем. Жінка на сьомому небі від щастя, адже головна мета, заради якої вона йшла на проєкт, здійснилася. Огнєвіч знайшла своє кохання.

Нагадаємо, 1 жовтня глядачі побачать 3 випуск романтичного реаліті-шоу. У ньому за серце "Холостячки" боротимуться 14 чоловіків.