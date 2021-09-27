Исполнительница ищет любви на глазах у всей страны. Злата не скрывает, что счастлива, и наслаждается каждым романтическим моментом, который для нее организуют мужчины.

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Злата Огневич о путешествии с любимым

Съемки "Холостячки" продолжались все лето, поэтому у Златы не было возможности поехать в летний отпуск, как это сделали большинство ее коллег. Сейчас артистка также не планирует отдых. Она хочет дождаться, пока на экраны выйдет последний выпуск реалити-шоу и отправится в путешествие вместе с избранником.

Планирую путешествие на январь. И поеду не одна. Хотим поехать куда-то, где тепло, к океану. Пока еще решаем, куда именно,

– поделилась Огневич.

Похоже, что Злата после "Холостячки" продолжила строить отношения с избранником. Женщина на седьмом небе от счастья, ведь главная цель, ради которой она шла на проект, осуществилась. Огневич нашла свою любовь.

Напомним, 1 октября зрители увидят 3 выпуск романтического реалити-шоу. В нем за сердце "Холостячки" будут бороться 14 мужчин.