Після того, як Злата Огнєвіч розійшлася з Андрієм Задворним, якого обрала у фіналі "Холостячки", до її особистого життя прикута особлива увага публіки.

Зверніть увагу Злата Огнєвіч відповіла, які в неї стосунки з Максимом Тарапатою

Злата Огнєвіч про курортний роман

Ще восени зірка розповідала, що готується з обранцем до романтичної подорожі, однак в січні вирушила в мандрівку сама. Поки Огнєвіч відпочиває в Африці, спілкується з шанувальниками. Один з них поцікавився, чи був колись у виконавиці курортний роман.

Так, був! І такий роман переріс у стосунки довжиною понад 3 роки,

– зізналася Злата.



Злата Огнєвіч про курортний роман / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Вже вкотре виконавиця переживає болючий розрив з коханою людиною. На проєкт "Холостячка" Злата йшла, щоб знайти своє кохання. І вона знайшла його, однак це виявилося не взаємно. Щоб пережити розставання з Андрієм Задворним Огнєвіч звернулася за допомогою до спеціаліста. Також поряд завжди є ексучасник "Холостячки" Максим Тарапата, який після завершення зйомок проєкту всіляко підтримує Злату, однак не бореться за її серце.

12 січня знаменитість відсвяткувала день народження. Хоча тоді була на Занзібарі, та Максим не зміг залишити її без подарунка. Який сюрприз Тарапата підготував для "Холостячки" – дізнавайтеся за посиланням.