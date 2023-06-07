Лежала на землі, – Злата Огнєвіч згадала, як стала свідком розстрілу російського розвідника

Злата Огнєвіч пригадала минулий рік та початок повномасштабного вторгнення. Вона зізналась, що стала свідком того, як розстрілювали російського розвідника.

Українська співачка Злата Огнєвіч пригадала початок повномасштабного вторгнення. Вона згадала, як вийшла по їжу, а побачила перестрілку.

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Злата Огнєвіч згадала перші дні вторгнення

Місце, яке мене постійно тригерить. Ось тут в перший тиждень повномасштабного вторгнення за моєю спиною розстрілювали людину. Я так розумію, що ДРГшника, а я лежала ось тут на землі, сховавшись, і думала про те, щоб кулі не влучили в мене,

– розповіла співачка.

Зірка додала, що не знає, чим завершилась ця ситуація. Коли постріли стихли, вона побігла додому.

"Коли мені кажуть про вміння пробачати, про братерство, я не можу тому, що стільки горя, зла, болю ми пережили від ворога, що ні про яке примирення не може йти мови. Мова може йти про боротьбу, про віру в те, що добро обов'язково переможе. Добро, світло і сила і є українці! Слава нашим воїнам! Слава кожному, хто не втрачає силу душі. Я вірю в кожного і в те, що добро обов'язково переможе".

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Зазначимо, батько Злати Огнєвіч у перші тижні повномасштабного вторгнення відправився до Харкова, щоб допомагати пораненим. Він є військовим хірургом, а тому рятує життя захисників на фронті.

Нещодавно зірка показувала рідкісне фото з батьком. Вона процитувала його слова з останньої розмови: "Нещодавно, коли ми спілкувались телефоном, сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, як і сотні лікарів, парамедиків".