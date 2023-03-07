"Або плюс, або сидиш вдома": Злата Огнєвіч пояснила, чому артисти співали під фонограму
Джерело:"Дом"
Злата Огнєвіч багато займалася вокалом, але все одно співала під фонограму. Виступати під так званий "плюс" їй доводилося на зйомках. В артистки був вибір – або погоджуватися на умови телеканалів, або бути за бортом великих проєктів.
Злата Огнєвіч не приховує, що за 13 років сольної кар'єри "дуже багато не попадала" у фонограму. Вона цього не соромиться, бо розуміє український ринок і знає, що під "плюс" співав весь перший ешелон шоу-бізу.
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Злата Огнєвіч пояснила, чому артисти співали під фонограму
Я не можу співати під фонограму, для мене це завжди біль. Раніше не було іншої можливості в артистів, щоб інакше якось взяти участь у зйомках. Тобі кажуть: "Тільки "плюс". Або "плюс", або тебе немає на телебаченні". Доводиться обирати: чи люди тебе бачать, чи ти такий принциповий сидиш удома, і ніхто тебе не бачить,
– розклала по полицях Злата Огнєвіч.
Однак, за її словами, ситуація змінюється, і здебільшого завдяки молодим артистам з потужними голосами, які чисто співають наживо. Тож телеканали потрохи відмовляються від фотограми на зйомках.
"Зараз нова формація, і я дуже дякую за це молодим артистам – співаючим, талановитим. І українським каналам, які потрохи перелаштовуються, і можна наживо нарешті співати", – захопилася співачка.
- До речі, нещодавно по Златі Огнєвіч "проїхалася" Маша Єфросиніна. Вони з Олею Поляковою згадали співачку, яка нібито "дуже класно" хайпувала на їхніх іменах під час мовного скандалу, а зараз просить підтримати її релізи, "хоча пісня г*вно".
- Юзери були переконані, що Єфросиніна та Полякова мали на увазі Злату Огнєвіч, а сама вона відреагувала так: "Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це насамперед думки. А вони лише у вашій голові".