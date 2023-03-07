Злата Огневич не скрывает, что за 13 лет сольной карьеры "очень много не попадала" в фонограмму. Она этого не стесняется, ведь понимает украинский рынок и знает, что под "плюс" пел весь первый эшелон шоу-биза.

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Злата Огневич объяснила, почему артисты пели под фонограмму

Я не могу петь под фонограмму, для меня это всегда боль. Раньше не было другой возможности у артистов, чтобы иначе как-нибудь принять участие в съемках. Тебе говорят: "Только "плюс". Или "плюс", или тебя нет на телевидении". Приходится выбирать: или люди тебя видят, или ты такой принципиальный сидишь дома, и никто тебя не видит,

– разложила по полкам Злата Огневич.

Однако, по ее словам, ситуация меняется, и в основном благодаря молодым артистам с мощными голосами, чисто поющими вживую. Так что телеканалы понемногу отказываются от фотограммы на съемках.

"Сейчас новая формация, и я очень благодарна за это молодым артистам – поющим, талантливым. И украинским каналам, которые понемногу перестраиваются, и можно вживую наконец петь", – восхитилась певица.