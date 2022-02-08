Злата Огнєвіч здивувала зухвалим образом у білій сукні: ефектні фото

Співачка Злата Огнєвіч вкотре похизувалася неймовірно красивим образом. Вона позувала в одному з закладів Києва та продемонструвала струнку фігуру в білій сукні.

Злата Огнєвіч часто поширює в мережі фотографії, на яких демонструє стильні та елегантні аутфіти, зачаровуючи чоловічу аудиторію підписників та надихаючи жінок на нові образи.

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Зухвалий look Злати Огнєвіч

Днями співачка поширила серію фото, які зробила в одному з закладів Києва. Артистка позувала на камеру в силуетній білій сукні з високим вирізом на нозі. Вбрання було з одним рукавом, що додало йому родзинки. Такий look Злата поєднала з чорними черевиками на низькій підошві.

Коротке волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише вирівняла тон. Серед аксесуарів її аутфіт довершили вишукані сережки та браслет.

Злата Огнєвіч у білій сукні / Фото з інстаграму співачки

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