Злата Огнєвіч часто поширює в мережі фотографії, на яких демонструє стильні та елегантні аутфіти, зачаровуючи чоловічу аудиторію підписників та надихаючи жінок на нові образи.
Дивіться також У червоній сукні з кристалами: Злата Огнєвіч приголомшила вечірнім образом
Зухвалий look Злати Огнєвіч
Днями співачка поширила серію фото, які зробила в одному з закладів Києва. Артистка позувала на камеру в силуетній білій сукні з високим вирізом на нозі. Вбрання було з одним рукавом, що додало йому родзинки. Такий look Злата поєднала з чорними черевиками на низькій підошві.
Коротке волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише вирівняла тон. Серед аксесуарів її аутфіт довершили вишукані сережки та браслет.
Злата Огнєвіч у білій сукні / Фото з інстаграму співачки
Попередні образи Злати Огнєвіч
- У чорному пуховику та білому спортивному костюмі артистка відпочила в Буковелі разом із ведучою Катею Осадчою.
- Зухвалість виконавиця продемонструвала, звабливо позуючи в шортах, корсеті та рожевому піджаку.
- У спортивному костюмі чорного кольору з принтом Злата влаштувала фотосесію на вулицях столиці.