Відома українська співачка Злата Огнєвіч від 24 лютого цього року залишалась в Україні, а за кордон виїжджала лише тимчасово, на благодійні концерти. Тому вона засуджує колег, які натомість пересиджують війну не вдома.

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Артист – це складна професія, – Огнєвіч

Виконавиця не називала конкретних імен, але висловила думку про те, що всі артисти, які виїхали – мають бути з народом.

Моя позиція стосується всіх артистів, які від початку повномасштабного вторгнення виїхали з країни, а зараз намагаються щось робити. Я вважаю, що артист – це складна професія. Це не та професія, коли можна відсиджуватися десь у хащах. Я вважаю, що артист – це та людина, яка з народом,

– підкреслила Злата Огнєвіч.

Додамо, раніше, після повернення кількох артисток до України, Злата підколола їх іронічним інста-сторіз. Згодом вона пояснила, що боятися може кожен, але сама зірка хоче бути як українські безстрашні бійці.

Злата Огнєвіч про свою позицію

Співачка зізналась, що вирішила не виступати в росії не тільки через війну, а й через свій комфорт. Вона радіє, що прийняла таке рішення.

"Свою позицію я заявила з самого початку. Я не сприймаю окупацію Криму, Крим – це Україна, всі окуповані землі ворогом – Україна. І я не даю концертів у росії. Від початку повномасштабного вторгнення я робила дуже багато заяв в інстаграмі. Взагалі я себе колись дуже давно спитала – чи хочу я будувати кар'єру в росії, чи буде мені там комфортно. Як артистка, ще навіть до Майдану. Відповідь була така – мені емоційно неприємно, мене це не торкає. Я рада, що я до себе дослухалась".