Злата Огнєвіч запросила на концерт своїх батьків та Максима Тарапату з сестрами

Днями відома українська співачка Злата Огнєвіч виступила з концертом. На заході побував Максим Тарапата з сестрами та батьки артистки.

Українська співачка та героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч щораз частіше з'являється на публіці з учасником проєкту Максимом Тарапатою. 2 січня знаменитість виступила у столичному Freedom Hall.

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На концерті Злати Огнєвіч зустрілись її батьки та Тарапата

Підтримати артистку прийшли її близькі. На концерті були батьки Злати, її сестра, а також Максим Тарапата з двоюрідними сестрами – Олександрою та Іванною. Всі вони спостерігали за Огнєвіч в одній компанії.

Випиваємо за Новий рік у такому прекрасному колі! Вся сім'я сьогодні у зборі,

– підписував інстаграм-сторіз Максим Тарапата.



На концерт Злати прийшли її близькі / Фото з інстаграм-сторіз Максима Тарапати

Одне зі сторіз підігріло чутки про роман Максима Тарапати та Злати Огнєвіч: "Щоб у цьому році кохані люди завжди були поруч", – написав бізнесмен.



На концерт Злати прийшли її близькі / Фото з інстаграм-сторіз Максима Тарапати

Стосунки Злати Огнєвіч та Максима Тарапати