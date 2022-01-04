Украинская певица и героиня "Холостячки-2" Злата Огневич все чаще появляется на публике с участником проекта Максимом Тарапатой. 2 января знаменитость выступила в столичном Freedom Hall.

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На концерте Златы Огневич встретились ее родители и Тарапата

Поддержать артистку пришли ее близкие. На концерте были родители Златы, ее сестра, а также Максим Тарапата с двоюродными сестрами Александрой и Иванной. Все они наблюдали за Огневичем в одной компании.

Выпиваем за Новый год в таком прекрасном кругу! Вся семья сегодня в сборе,

– подписал инстаграм-сторис Максим Тарапата.

На концерт Златы пришли ее близкие / Фото из инстаграм-сторис Максима Тарапаты

Одна из сторис подогрела слухи о романе Максима Тарапаты и Златы Огневич: "Чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом", – написал бизнесмен.

На концерт Златы пришли ее близкие / Фото из инстаграм-сторис Максима Тарапаты

Отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты