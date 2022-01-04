Українська співачка та героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч щораз частіше з'являється на публіці з учасником проєкту Максимом Тарапатою. 2 січня знаменитість виступила у столичному Freedom Hall.
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На концерті Злати Огнєвіч зустрілись її батьки та Тарапата
Підтримати артистку прийшли її близькі. На концерті були батьки Злати, її сестра, а також Максим Тарапата з двоюрідними сестрами – Олександрою та Іванною. Всі вони спостерігали за Огнєвіч в одній компанії.
Випиваємо за Новий рік у такому прекрасному колі! Вся сім'я сьогодні у зборі,
– підписував інстаграм-сторіз Максим Тарапата.
На концерт Злати прийшли її близькі / Фото з інстаграм-сторіз Максима Тарапати
Одне зі сторіз підігріло чутки про роман Максима Тарапати та Злати Огнєвіч: "Щоб у цьому році кохані люди завжди були поруч", – написав бізнесмен.
На концерт Злати прийшли її близькі / Фото з інстаграм-сторіз Максима Тарапати
Стосунки Злати Огнєвіч та Максима Тарапати
- Пара познайомилась на шоу "Холостячка". Їхні стосунки розвивалися доволі стрімко, однак перед фіналом Максим покинув проєкт.
- Злата Огнєвіч 1,5 місяця зустрічалась з переможцем шоу Андрієм Задворним. Однак чоловік порвав з зіркою, через що вона перебувала у важкому емоційному стані.
- У непростий момент співачку підтримав Тарапата. Він ходив з нею на прогулянки та запрошував у кафе.
- Пара підтримує дружні стосунки, але і Злата, і Максим не відкидають думки про можливий роман у майбутньому.