Злата Огнєвіч зачарувала ніжним образом: фото в білій сукні та піджаку

Українська співачка Злата Огнєвіч продовжує приголомшувати публіку надзвичайно красивими аутфітами. Вона поділилася світлинами з чергової фотосесії, де позувала біля коня у ніжній сукні білого кольору та бежевому піджаку.

Злата Огнєвіч продовжує підкорювати серця прихильників. Вона ледь не щодня приголомшує красивими фотографіями та показує прихильницям варіанти красивих образів.

Дивіться також Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом у червоній сукні: фото

Ніжний look Злати Огнєвіч

Для нової фотосесії артистка обрала ніжне вбрання. Вона позувала на камеру у білій сукні з легкої тканини, поверх якої одягнула піджак бежевого кольору з елегантним вирізом в зоні декольте. Талію Злата підкреслила тонким темно-зеленим ремінцем, а також доповнила образ капелюхом такого ж кольору.

Таке вбрання Огнєвіч поєднала з бежевими черевиками на підборах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ Злати довершили лаконічні довгі сережки та підвіска.



Романтичний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Особливої атмосфери фотосесії додав кінь, біля якого виконавиця позувала на одному з фото.

Вечір тихо догора… Мене надихає ця весна, хвилі авантюризму розливаються у повітрі! А що вас надихає?

– написала в публікації Злата.



Романтичний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

У коментарях підписники співачки засипають її компліментами. Подібні дописи та стильні фотосесії подобаються аудиторії фоловерів Огнєвіч.