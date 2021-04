Злата Огнєвіч на особистій сторінці в інстаграмі часто публікує світлини, на яких показує look of the day. Виконавиця відчуває межу між стилем та несмаком і завжди демонструє бездоганні аутфіти.

Весняний образ Злати Огнєвіч

Для фотосесії зірка обрала вишукану легку сукню червоного кольору з принтом у рожевий горошок. Вбрання мало елегантні рюші на грудях. Струнку талію виконавиця підкреслила за допомогою тонкого коричневого пояса.

Волосся Злата вклала у легкі локони й довершила зачіску стильним капелюхом. На обличчі знаменитість зробила ніжний макіяж з коричневими тінями та чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Також увагу привертає рожевий манікюр співачки.

Настрій дня – носити яскравий одяг, усміхатися і запросити долю на танець,

– написала Огнєвіч під фото.



Весняна фотосесія Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Такий ніжний та водночас яскравий образ неабияк сподобався 300-тисячній аудиторії підписників Злати. Вони залишають багато приємних слів на її адресу в коментарях.