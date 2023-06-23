Знаменитость хотела немного отдохнуть, поэтому некоторое время не публиковало ничего в соцсетях. Певица уже вернулась и продолжает активно делиться подробностями из своей жизни.

Не упустите "Актриса без Оскара": как Настю Каменских раскритиковали за фальшивость на интервью Ефросининой

Где была Злата Огневич

Исполнительница поделилась, что ездила на отдых. Исполнительница плануровала сделать небольшой перерыв от инстаграммы, впрочем, пауза длилась значительно дольше, чем звезда этого ожидала.

Детокс на 2-3 дня от инстаграмма несколько затянулся. Здесь не будет философских предложений о познании и все остальное (об этом потом). Но есть слова благодарности за жизнь, каждый день, за возможность вернуться в Украину, за возможность творить и этим согревать сердца людей. Благодарность каждой и каждому воину ВСУ,

– написала в сторис исполнительница.



Куда исчезла Злата Огневич/Скриншот инстаграм-сторис певицы

Злата Огневич рассказала, что ездила в Хорватию. Певица призналась, что ей очень понравилась страна, и она хочет вернуться туда снова.

Хорватия. Как я могла пропустить эту страну? Недавно дала себе слово, что не буду возвращаться дважды в одну и ту же страну, а буду открывать мир. Но... Сюда хочу вернуться еще,

– рассказала знаменитость.



Страна, в которой была Злата Огневич/Скриншот из инстаграм-сторис исполнительницы

Последние новости о Злате Огневич