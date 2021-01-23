Известная украинская певица Злата Огневич вслед за Олей Поляковой поддержала закон О государственном языке. Звезда поддержала нововведение и объяснила почему.

С 16 января 2021 года сфера обслуживания перешла на украинский язык. У многих это вызвало возмущение, которое пользователи высказывали в сети. Но большая часть украинцев только поддержала закон о государственном языке. Среди них и знаменитости: сначала о нововведении высказалась Оля Полякова, а недавно это сделала Злата Огневич, которая опубликовала сообщение в Инстаграме.

Стоит знать Почему мы разговариваем на чужом языке: Оля Полякова поддержала закон О государственном языке

Злата Огневич о законе о языке

Украинская певица родом из Крыма. Она исполняет свои песни как на русском, так и на украинском. В новом сообщении, которое обнародовала звезда, Злата объяснила, что с недавних пор все поставщики услуг будут обязаны обслуживать и предоставлять информацию в Украине на украинском языке. Но его действие не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Артистка написала, что не понимает, почему вокруг так много возмущения со стороны людей. И отметила, что во Франции или Италии всегда слышна речь носителей, а английский там используют только по желанию, и если знают его.

Эй! Люди! Почему так много возмущения? Это же круто! У нас есть собственная культура, прекрасная культура. И только мы можем ее защитить, лелеять, любить,

– поделилась Злата Огневич.

Певица добавила, что сейчас настало время для того, чтобы стать настоящими представителями Украины и ее культуры.

"Самоидентификация имеет определенные механизмы, факторы формирования. Именно так и должно быть! А потому – мне непонятна вся эта "истерика" применительно к языковому закону", – подытожила Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма

Реакция сети

В комментариях люди в основном высказываются за закон о языке, то есть поддерживают Злату Огневич.

"Это должно было произойти еще 30 лет назад, и никакой грязной политики не было бы, как сейчас, что якобы притесняют русскоязычных украинцев. В кругу близких каждый может разговаривать на том языке, который ему удобен, и это нормальное явление!",

"Соглашаемся, в Украине – украинское",

"И уже давно нужно было перейти на государственный украинский язык во всех сферах обслуживания".

Но есть и другие точки зрения:

"Я ничего против не имею, я люблю украинский язык, и как он звучит. Но мне удобнее говорить по-русски! Практически все мое окружение русскоязычные люди. Я уверена, проблема в Украине не в том, на каком языке мы разговариваем. Главное оставаться людьми. И относиться друг к другу с уважением, несмотря на каком языке мы говорим",

"Мне кажется, что не имеет значения, на каком языке говорить".

Напомним, с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна обращаться к клиенту на украинском языке. Переходить на другой язык можно, но тогда, когда этого требует клиент. Те, кто не будут придерживаться закона о языке, сначала получат предупреждение и составление протокола, а в случае повторного нарушения – штраф от 5 100 до 6 800 гривен.