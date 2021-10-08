Злата Огнєвіч випустила пісню про кохання "Клинок": новий кліп
Джерело:ютуб-канал Злати Огнєвіч
Українська співачка, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч презентувала нову чуттєву композицію про кохання – "Клинок". Зірка зазначила, що це її особистий маніфест.
Вся країна спостерігає за тим, як Злата шукає кохання на "Холостячці". До зірки прикута особлива увага публіки. У день виходу на екрани 4 випуску проєкту Огнєвіч презентувала кліп.
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Нова пісня Злати Огнєвіч
Виконавиця зазначила, що трек "Клинок" – це її особистий маніфест. У сучасному світі стосунки перетворилися в попкорн, люди перестали цінувати щирість, близькість, важливість свого партнера.
"Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця, пусті надії. Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини та відповісти на його клич. Саме тому мій маніфест, мій "Клинок" є голос серця для всіх, хто вміє чути та відчувати!", – прокоментувала Злата.
Злата Огнєвіч – "Клинок": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, 8 жовтня о 19:00 розпочнеться 4 випуск шоу "Холостячка". Цей тиждень присвячений хобі учасників, тому вони всіляко намагатимуться вразити Злату Огнєвіч.