"Холостячка" щотижня проводить час з чоловіками, кожен з яких намагається показати себе якнайкраще. Та не всім вдається знайти зі Златою спільну мову, тому з деякими учасниками вона прощається.

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4 випуск "Холостячки"

На четвертому тижні чоловіки продемонструють свої таланти. Огнєвіч прагне, щоб учасники були щирими, однак це роблять не всі.

"Ти намагаєшся бути занадто ідеальним, а я хочу побачити тебе справжнього", – скаже Злата одному з чоловіків.

Одному з учасників вдасться здивувати "Холостячку" найбільше зі всіх: "Він мене просто вразив. Літав, як суператлет".

А один чоловік по-справжньому розчарував її: "Він поводився, як машина, а мені хотілося поруч відчути чоловіка".

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