Відома українська співачка Злата Огнєвіч зізналась, що насправді не народилась в росії, як пише в її офіційних документах. Насправді зірка народилась в Україні.

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Злата Огнєвіч про зв'язки з росією

Виконавиця зізналась, що, ймовірно, сталась плутанина з документами через те, що в Мурманську на той час служив її батько.

Народилася я в росії тільки "на паперах". Насправді я народилася у місті Кривий Ріг. Оскільки тоді був Радянський Союз і, я не знаю, що там сталося, якась плутанина з документами. Я про це дізналася тільки згодом і дізналася про те, що я народилася в Кривому Розі, хоча всі документи, свідоцтво про народження видані таким чином, що я нібито з Мурманська,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Зірка додала, що вона не проходила трансформацію й відділення від росії, бо навіть як людина з Криму – вона ніколи не ставилась добре до росіян.

"Моя мама і вся її родина з Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг. Мій тато з Кіровоградської області, місто Олександрія. Він там народився, виріс, я там часто проводила своє дитинство. Моя родина з України. Ми завжди в родині любили Україну, співали українських пісень. Усі родичі за татовою і маминою лінією мешкають в Україні".

Нагадаємо, Злата Огнєвіч з початку війни залишалась в Україні, лише виїжджала за кордон для благодійних концертів. Нещодавно вона іронічно висловилась про колег, які лише приїхали додому після 5 місяців війни і тепер дають концерти для військових.